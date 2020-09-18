Galatasaray uygun adım

Yeni sezon hazırlıkları için kamp çalışmalarına 12 Ağustos'ta başlayan Galatasaray, geçen sürede yeni transferlerle birlikte uyum içerisinde bir takıma dönüşürken; Florya'daki olumlu havanın meyvelerini de çok erken yemeye başladı. Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik net skorla geçen sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda da Neftçi Bakü'yü aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sezon 2 resmi maçında 2 galibiyet alan Galatasaray, 6 gol atıp, 2 gol yedi.
TERİM'İN İDEALLERİ
Her zaman en iyisini, daha ilerisi isteyen ve yeni başarıları hedefleyen teknik direktör Fatih Terim, kadro mühendisliği konusunda da çok sıkı bir çalışma yapıyor. Kadroda olan tüm futbolcuları her an 11'de oynayacak şekilde diri tutan tecrübeli teknik adam, yeni takviyeler olmasa da mevcut şartlar içerisinde her mevkide birbirini aratmayacak bir oyuncu grubu istiyor. Bunun denemelerini yapan ve Azerbaycan deplasmanında da rotasyona giden Terim, özellikle Omar'ın yerine oynayan Linnes'ten, Falcao'nun yerine görev yapan Diagne'nin performanslarından son derece memnun kaldı.
İsmi sürekli transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü, Neftçi Bakü karşısında attığı 2 golle beğeni toplarken, takımdaki yerini de güçlendirdi. Sezon başı kamp çalışmalarından bu yana ekstra istekli olan Diagne, ilk 11'de formayı istiyor.
EMRE MEST EDİYOR
Geçen sezondan bu yana transfer piyasasının en flaş isimlerinden biri olan Emre Kılınç için Galatasaray, Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete girmişti. Bu transfer yarışının galibi sarı-kırmızılılar olurken, Emre'nin performansı merakla bekleniyordu. Galatasaray formasıyla ilk lig maçında golünü atan 26 yaşındaki oyuncu, Neftçi Bakü karşılaşmasında da asistini yaparak, 2 maçı da boş geçmemiş oldu. Emre'nin performansı hem teknik heyeti hem yönetimi mest etti.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Galatasaray'da geçen hafta orta sahaya Karo Etebo takviyesi yapılırken, ikinci bir orta saha transferi için de çalışmalar devam ediyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar önderliğinde transfer harekatı sürerken; Okay Yokuşlu konusu çıkmaza girdikten sonra rotanın çevrildiği İdrissa Doumbia için hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.
Sporting CP forması giyen 22 yaşındaki defansif orta sahanın transferinin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Galatasaray, Babel ve Belhanda´nın satışları için de görüşmeler yapmayı sürdürüyor.
ÖNCE BAŞAKŞEHİR SONRA SPLIT
Resmi maçlarda 2'de 2 yapan Galatasaray, Süper Lig´in ikinci haftasında Başakşehir ile sonra da 24 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split ile karşılaşacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!