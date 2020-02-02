AA

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) atarken, Hes Kablo Kayserispor'un tek golünü ise Muris Mesanovic kaydetti.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, rakibi karşısında elde ettiği bu galibiyetle ligde art arda 4. maçından da üstün ayrıldı.

Galatasaray, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.

Süper Lig'de puanını 36'ya çıkaran Galatasaray, lider Demir Grup Sivasspor ile olan puan farkını da 5'e indirdi.