Yeni sezona Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlanan Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram kaydetti.

Galatasaray müsabakanın ilk yarısını Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Falcao, Diagne 11'iyle tamamladı. Takım kaptanı olarak Arda Turan sahaya çıktı.

İkinci yarıda ise, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Adem Büyük 11'i sahne aldı.

Galatasaray, daha önce U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçından 6-2'lik skorla, İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmadan ise 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.