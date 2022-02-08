Galatasaray 19 Yaş Altı (U19) Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu ve futbol A takımında idari direktör yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Balta'nın Hatayspor deplasmanında takımın başında yer alacağı belirtildi.