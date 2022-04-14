Galatasaray Dinamo Kiev maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'e verilen arada oynanacak olan Galatasaray Dinamo Kiev maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak. Saat 17:00'de oynanacak olan zorlu mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

F.Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu