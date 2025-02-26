Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlıyor
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, kupada sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü (yarın) sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
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Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.
Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.
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LİGDE 2 MAÇI DA G.SARAY KAZANDI
"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.
İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.