Galatasaray, taraftarlarının merakla beklediği transferlerden ilk ikisini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, dün Marcao ve Emre Taşdemir’i KAP’a bildirdi. Ancak Cimbom’un 2 transferini de açıklama tarihi ve saati dikkat çekti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre hafta başında 2 oyuncunun da transferini bitiren yönetim, buna rağmen 2 gün bekleme kararı aldı.

DİVAN KURULU UNUTULDU, TRANSFER KONUŞULDU!

Kulübün her ay gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısını bekleyen Sarı-Kırmızılı idareciler, 2 yeni transferini tam toplantı saatinde açıkladı. Divan Kurulu’nda kendilerine yapılan eleştirilerin kamuoyunda fazla konuşulmamasını isteyen Cengiz yönetiminin, bu kararla bir anlamda ‘uyanıklık’ yaptıkları ortaya çıktı.

Yapılan transferler gündemi meşgul edince, yoğun eleştirilerin olduğu Divan Kurulu da geçtiğimiz toplantıların aksine hiç konuşulmadı!