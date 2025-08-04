Galatasaray, transferi TFF'ye bildirdi!

Galatasaray, Ismail Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Senegalli oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray geçen sezon Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs'un bonservisini aldığını ve 2 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Sarı kırmızılı kulüp, Jakobs'un bonservisi için Monaco'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Ismail Jakobs'un transferiyle ilgili olarak "Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur." açıklamasını yapmıştı.