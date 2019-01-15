Fransa'da yayın yapan L'Equipe'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübü, Galatasaray'la Younes Belhanda transferi için 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Haberde Faslı yıldızın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin resmiyete kavuşacağı da bildirildi. Galatasaray, Belhanda'nın yerini doldurmak için arayışlara geçerken alternatifini Çin'de buldu!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar, kariyerini Çin'in Beijing Guoan ekibinde sürdüren Brezilyalı orta saha Renato Augusto'yu gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de Brezilyalı futbolcunun transferine sıcak baktığı öğrenildi.

Beijing Guoan, son olarak Tottenham'dan Mousa Dembele'yi 11 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Çin'e 2016 yılında transfer olan Brezilyalı yıldız geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 26 maça çıkarken 10 gol 14 asistle oynadı.