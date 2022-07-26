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Galatasaray transfer haberleri - Kadewere iddiası - GS haberler

Galatasaray transfer haberleri - Kadewere iddiası

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri.. Aslan'da forvet transferi için çalışmalar sürdürüyor. All Africa'dya göre; Galatasaray, Olimpik Lyon forması giyen Kadewere'yi transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar

26.07.2022 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i gönderen Galatasaray, forvet mevkisi için Haris Seferovic'i kiralamıştı. 

  • Sarı-Kırmızılılar bir isimle daha anlaşarak forvet transferini kapatmayı düşünüyor.

  • All Africa'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Real Valladolid, Lyon'da forma giyen 26 yaşındaki Tino Kadewere'yi transfer etmek istiyor.

  • Zimbabwe'li forvet an itibariyle Hollanda'da takımının kampında yeni sezona hazırlanıyor.

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