Süper Lig'in 23. haftasında yılın ilk derbisi oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor, 3 puan için karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ve bordo mavili taraftarların büyük bir merakla beklediği Galatasaray Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Trabzonspor maçı 23 Ocak akşamı saat 19:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Feghouli, Halil.



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Corneilus.