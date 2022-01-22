Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana sarı-kırmızılılar, ilk bölümde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Milli takımındaki Mustafa Muhammed ile sakatlıkları ve tedavileri devam eden Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk antrenmanda yer almadı.

Galatasaray antrenmanın ardından kampa girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Sacha Boey, Fatih Öztürk.