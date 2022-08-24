Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. İdman 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.