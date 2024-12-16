Galatasaray - Trabzonspor maçı Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Metehan Baltacı ve sakatlığı süren Mauro İcardi forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde ise Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakılırken Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Futbolseverler ise Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11’ler araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray – Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS - TS derbi maçı ile ilgili detaylar…