Galatasaray, Trabzon’a geldi

İHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Trabzon’a geldi. Saat 18.45 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takımı bir grup taraftar karşıladı. Teknik Direktörü Okan Buruk taraftarların fotoğraf isteğini kırmazken, kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçı kamp kadrosu şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Sacha Boey."