Galatasaray, Trabzon'dan lider dönüyor

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Zorlu Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 29'a yükselten sarı-kırmızılar, Aytemiz Alanyaspor'un önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan, 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Ligde 14. müsabakasını oynayan Galatasaray, haftayı lider kapatabilmek için yarın Gaziantep FK deplasmanında 15. maçına çıkacak Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

SON 2 MAÇTA 6 PUAN

Galatasaray, deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından son 2 maçından 6 puan çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi sahasında 3-1, Trabzonspor'u da deplasmanda 2-0 mağlup ederek art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

ARDA'NIN ÜÇÜNCÜ, OĞULCAN'IN İLK GOLÜ

Galatasaray'da kapta Arda Turan, ligde 3. golüne ulaştı.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk golünü atan sarı-kırmızılı futbolcu, geçen hafta Göztepe, bu hafta da Trabzonspor filelerini boş geçmedi.

Oğulcan Çağlayan da Galatasaray'da ilk gol sevincini yaşadı.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da sarı kart gören Taylan Antalyalı, cezalı duruma düştü.

Taylan Antalyalı, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.