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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS Avrupa Ligi maç fikstürü

        Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? GS Avrupa Ligi maç fikstürü

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zorlu Tottenham maçını puan yada puanlar alarak tamamlamak istiyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken Galatasaray - Tottenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:20
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere’nin Premir Lig ekiplerinden Tottenham’ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Cimbom, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Okan Buruk’un kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Galatasaray - Tottenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        • 2

          GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk ediyor.

          Galatasaray Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü RAMS Park’ta oynanacak. Zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray Tottenham maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

          Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

        • 5

          GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          7 Kasım | Galatasaray - Tottenham

          29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

          12 Aralık | Malmö - Galatasaray

          21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

          30 Ocak | Ajax - Galatasaray

        • 6

          GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ!

          UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

          Grubun ilk maçında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci maçında Rigas Skola deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

          Üçüncü hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Cimbom, 3-0 öne geçtiği maçta 4-3'lük skorla sahadan galibiyet ile ayrılarak puanını 7'ye çıkardı.

        • 7

          TOTTENHAM 3'TE 3 YAPTI!

          UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham, topladığı 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

          İlk maçında Karabağ'ı 3-0, ikinci maçında Ferencvaros'u 2-1 yenen İngiliz ekibi, son maçında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etti.

        • 8
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