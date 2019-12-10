Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 52 14 11 27 54 87 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 23 5 UEFA Kupası 13 5 6 2 18 13 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 9 6 TOPLAM 77 30 17 30 104 111

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 53. MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 53. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 52 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 11 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P 1997-98 6 1 1 4 4 11 4 1998-99 6 2 2 2 8 8 8 1999-00 6 2 1 3 10 13 7 2002-03 6 1 1 4 5 10 4 2003-04 6 2 1 3 6 8 7 2012-13 10 5 2 3 14 14 17 2013-14 1 0 0 1 1 6 0 2018-19 6 1 1 4 5 8 4 2019-20 5 0 2 3 1 9 2

UEFA'DA ŞAMPİYONLUK VE DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.