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Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|52
|14
|11
|27
|54
|87
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
8
8
0
0
23
5
|UEFA Kupası
|13
|5
|6
|2
|18
|13
Kupa Galipleri Kupası
4
3
0
1
9
6
TOPLAM
77
30
17
30
104
111
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 53. MAÇ
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 53. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 52 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 11 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:
Sezon
O
G
B
M
A
Y
P
1997-98
6
1
1
4
4
11
4
1998-99
6
2
2
2
8
8
8
1999-00
6
2
1
3
10
13
7
2002-03
6
1
1
4
5
10
4
2003-04
6
2
1
3
6
8
7
2012-13
10
5
2
3
14
14
17
2013-14
1
0
0
1
1
6
0
|2018-19
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|4
|2019-20
|5
|0
|2
|3
|1
|9
|2
UEFA'DA ŞAMPİYONLUK VE DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
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