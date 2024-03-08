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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yolumuz şampiyonluk yolu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Yolumuz şampiyonluk yolu!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Stoperdeki Berkan Kutlu tercihi için, "Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu" diyen Buruk, şampiyonluk yarışı hakkında ise, "Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 23:05 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:05
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

          Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        • 2

          "Önemli bir maçtı. Beşiktaş deplasmanında kazandık, bu hafta daha zor bir maç.. Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz, gole çevirme yüzdemiz önemliydi. Rakip de ilk attığı önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli skor, en değerlisi 3 puan ve konsantrasyon ve aynı istekle oynamak."

        • 3

          "BERKAN KUTLU'YA GÜVENDİM"

          "Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken, ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum."

        • 4

          "REKOR KIRMAK İÇİN DEĞİL, KAZANMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

          "Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası. Bu birliktelik başarı getiriyor. Ben de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz."

        • 5

          "TEK MAÇLI HAFTA AVANTAJ OLACAK"

          "Tek maçlı haftaya döndük. Bu hafta dinlendik. İki gün izin verdim. Tek maçlı hafta, bizim için avantaj olacak. Bundan sonra maç maç hazırlanacağız. Sadece Süper Kupa hafta içi maç olacak."

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