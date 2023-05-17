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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Sihirli kelime 23

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Kupası'nı 23 yıl önce kazandıklarına dikkat çekip, Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşarak 23. lig şampiyonluğunu kutlamak istediklerini söyledi.

Giriş: 17.05.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Sihirli kelime 23
HABERTURK.COM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün UEFA Kupası zaferinin 23. yıl dönümünde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

23 sayısının önemine dikkat çeken Buruk, "23, bu senenin sihirli kelimesi. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum. Birkaç gün önce oğlum maçı açtı. Görüntüleri izledik beraber. Aynı heyecanı yaşadım. Aynı gururu duydum. Sadece kazandığımız için değil oynadığımız oyun da çok güçlüydü. Kaçırdığımız pozisyonlar, Taffarel'in kurtarışı... Mucizevi şeyler de vardı. Gurur duyulacak bir oyun ve gurur duyulacak bir kupa kazanmışız. Onun mutluluğunu hala yaşıyorum." dedi.

Arsenal maçındaki hislerini aktaran genç teknik adam, "Dua ediyoruz, bir yandan pozisyon pozisyon yere düşüyoruz. Ayak parmağım kırıktı, 80. dakikada oyundan çıkmıştım. Ayakkabımı çıkardım, üstüne basıyorum. Yere yatıyoruz, kalkıyoruz. Dakikalar bitmiyor. 10 kişi kaldıktan sonra da rakip kaleye gittik. Yine oyunun içinde olan takımdık. Rakibimizin önemli atakları oldu ama bunları doğru bir şekilde savuşturduk. Penaltılara taşıdık, penaltılarda iyi olan bizdik." sözlerini sarf etti.

"ÜLKE OLARAK O KUPAYI KAZANMAYI ÇOK İSTEDİK"

Okan Buruk sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz sadece final için değil, o kupa yoluna girdikten sonra Türkiye'de inanılmaz bir sinerji oluştu. Galatasaray'ın kupayı kazanacağına dair sinerji oluştu. İnsanların inanışı, desteği, duası gerçekten penaltılarda bile gördük. Direkten dönen toplar, bizim daha sakin penaltı atmamız, rakibimizin kaçırdığı penaltılar... Ülke olarak çok istedik o kupayı kazanmak. O kupa Türkiye'ye geldi. İnşallah tekrar gelir, tekrar biz kazanırız. Bunu çok isterim. O dönem için ne kadar önemli bir şey yaptığımızı geçmişe baktığımızda, geçen sürede de buna yaklaşamadığımız için ülke olarak, önemli ve değerli bir iş başarmışız."

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