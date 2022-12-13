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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hazır hale geleceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölüme en hazır şekilde girmek istediklerini söyledi.

Giriş: 13.12.2022 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hazır hale geleceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da İtalya'nın Lazio takımıyla yaptıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçlarında önemli takımlarla karşılaştıklarını aktaran Okan Buruk, "İyi takımlarla hazırlık maçı yapmayı istedik. Hem kendi gücümüzü görmek hem bazı oyuncularımızın tecrübesini artırmak hem de sakatlıktan dönen futbolcularımızı tekrar adapte etmek için bu tür müsabakalar önemli oluyor. Genele baktığımızda faydalı bir müsabaka oldu. İki takım da birbirine yakın işler yaptı. İstatistiksel anlamda daha iyi olan taraf bizdik. Topa sahip olan, daha çok pozisyona giren takımdık ama sonuçta 2-1 kaybettik." diye konuştu.

Maçtan önce bazı eksikleri olduğuna değinen Buruk, "Maç öncesinde ısınmada Baran Aksaka'nın bir ağrısı oldu. Berkan'ın bir hastalığı vardı. Orta sahada sıkıntı yaşadık. Sabah genç oyuncularımıza antrenman yaptırdığımız için Efe'yi de ilk 11’e koyamadık. Antrenman yapmasaydı Efe ile başlayabilirdik. Ancak Metehan da orta sahada verdiğimiz görevi en iyi şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

"TOPARLANIYORUZ"

Okan Buruk, Dünya Kupası'nda bulunan ve sakatlıkları olan futbolcuların yavaş yavaş aralarına döndüğünü dile getirdi.

Eksik futbolcuların durumuyla ilgili bilgi veren 49 yaşındaki teknik adam, "Milli takımdan oyuncularımız dönüyor. Sonraki maç için Nelsson hazır hale gelecek. Rashica, Hamza ve Emre Taşdemir takımla antrenmanlara başladı. En kısa zaman içinde maç seviyesine getireceğiz. Sergio Oliveira çalışmalara başladı. Genel olarak toparlanıyoruz. Torreira bugün, Seferovic yarın gelecek. Onlarla Dünya Kupası'ndaki oyuncularımız dönmüş olacak ve daha hazır hale geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile yapacakları maça yaklaşık 10 gün kaldığını anlatan Buruk, "En hazır halde olacağız. Döndükten sonra da Icardi saha çalışmalarına başlayacak. Umarım Galatasaray taraftarının beklediği kadro lig maçına kadar yetişir. Yoğun da bir süreç geçireceğiz. İnşallah tam olarak hazır hale geliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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