Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        93
        Trabzonspor
        TS
        61
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Kasımpaşa
        KSM
        52
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        36
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Derbide beraberlik yetse de kazanmak istiyoruz - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Derbide beraberlik yetse de kazanmak istiyoruz

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 6 puanlık fark için "Mükemmel senaryo" diyen Buruk, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili ise, "Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 22:35 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beraberlik yetse de kazanmak istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

        Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

        "Burası oynaması zor bir stadyum. Zemini güzel ama atmosferi açısından etrafının çok fazla açık olması bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor. Top bizdeydi, yüzde 65 zaten ama hızlı oynayamadık, bloklar arasını delemedik, öne doğru paslarda doğru tercih yapamadık. Saha içi parzelizasyon iyi değildi. Ürettik aslında. 25 şut, ceza sahası içi topla buluşma 40'a yakın. İyi oynamadığımız maçta sayılar kötü değil. Savunma geçişleri iyi değildi. İlk golü böyle yedik. Markao'ya rahat bir maç oynattık. Ona atılan toplarda o başarılı oldu, attığı golde de aynı şekilde. Bizim için olumsuz olarak Markao'yu oynattık. Maçın genelinde istedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Berkan'ın golüyle kazandık, 6 puan farkla devam ediyoruz. Gelecek haftaki maç şampiyonluk maçı olacak!"

        "İNANILMAZ MUTLU DEĞİLİZ OYUN OLARAK"

        "Bugün inanılmaz mutlu değiliz oyun olarak. Ürettik, 3 gol attık, bazı şeyleri iyi yaptık. Geçen hafta daha iyiydik. Karşımızdaki takım çok iyi takım. Top onlardayken de doğru oynadılar. Kanatları etkili kullandılar."

        "SORUNUMUZU BARIŞ ALPER ÇÖZDÜ"

        "Barış Alper bire biri doğru oynadı, özellikle ilk golde. Tersten gelen ortalarda hücum gücü oldu. Dries'in golü aynı şekilde. Oyun içinde birebiri ne kadar çok yakalarsa etkili oldu. Rakip çok dipteydi. Savunma arkası koşu da olmadı. Barış'ın bire birleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü."

        "MÜKEMMEL SENARYO"

        "Sezon başı böyle senaryo koysalar, 2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Mükemmel senaryo. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak. Günün sonunda inşallah şampiyonluk kutlayacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Habertürk Anasayfa