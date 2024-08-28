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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Birinci sorumlu benim - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Birinci sorumlu benim

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Özeleştiri yapan Buruk, "Birinci sorumlu benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 01:22 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:22
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        "Birinci sorumlu benim"
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından konuştu.

        Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

        "Hayal ettiğimiz ile maç içinde gerçekleşen örtüşmedi. Kağıt üstünden oyuncu bazında inanılmaz bir kalite farkı var. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Geçen sene burada oynadığımız Molde maçına benzettim. Zaman zaman üstümüzde 5'er 10'ar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Baskıdan mı.. Bazen çok iyi hazırlanırsınız, bu da etkiler. Ne paslarımız ne dikine oyunumuz ne parselizasyonumuz iyiydi. Çok fazla pas hatası yapıp rakibe geçiş şansı verdik.

        "OYUNCULARIM EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTI"

        "İkinci yarı biraz daha dengeledik, rakip kaleye gittik, pozisyon ürettik. Son bölümde daha çok rakip kalede oynadık. Maçı çevirecek pozisyonu yakaladık. Icardi'nin vuruşu rakipten döndü, o pozisyon dönüp gol oldu. İlk başta sorumlu benim. Maça hazırlayan teknik adam, oyuncuları seçen teknik adam. Birinci sorumlu benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı."

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        "AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ"

        "Muhteşem bir taraftar vardı. Maçtan önce maç içinde maçtan sonra desteklediler. Onların istedikleri galibiyeti getiremedik. Üzgünüz. Ama şu da var, bu takım burada Şampiyonlar Ligi playoff oynadıysa geçen sene şampiyon olduğu için oynadı. Bu oyuncular kazandı. Yine kazanacak olan bu oyuncular. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Prestijli turnuvanın içinde olamamak üzüyor ama tekrar ligdeki şampiyonluğa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz. Bunu yapacak potansiyelimiz, gücümüz var."

        "DAVINSON'UN OLMAMASI ÇOK BÜYÜK EKSİKTİ"

        "Şanssızlık da var. Davinson sakatlandı. Abdülkerim kırmızı kart gördü. İlk maçta Kaan yoktu. Geriden oyun kurarken çok zorlandık. Topu öne itmede, hızda Davinson'un olmaması çok büyük eksikti. Galatasaray her türlü yürümeliydi hedefine ama yapacağımız 1-2 takviyeden sonra takımımız şampiyonluk ve Avrupa için yarışacak. Önümüzde çok maç var. Başarılı olan iki senedir bu oyuncular. Onlara tekrar güveneceğiz başarılara gideceğiz."

        "BAZI MAÇLARDA RAKİPLER KADAR İSTEMEDİK..."

        "Manchester United'ı yenen bu takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bu takım. Konsantrasyon eksikliği yaşadık. Rakibi kolay görürsek, sıkıntı olabiliyor. Geçen sene Fenerbahçe maçında rakip 10 kişiyken de bunu yaşadık. Bayern Münih'e çok iyi oyunlar oynadık. İki sene derbileri kazandık. Bazı maçlarda rakipler kadar istemedik, mücadele etmedik. En büyük sıkıntımız bu."

        "Konsantrasyon eksikliğini sağlayacak kişi de teknik adam. Bu oyuncuları seçecek kişi de teknik adam. Konsantrasyon eksikliği bizim her zaman başımıza mal oldu. Aşırı motivasyon da oyuncularımın üzerinde baskı oldu."

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