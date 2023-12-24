Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na geldi

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Futbolseverler tarafından merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, Ülker Stadyumu’na geldi.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla derbide 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekleyecek. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Kadıköy’e hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’na ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne girdi.