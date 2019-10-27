Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da taraftar ile Belhanda arasındaki gerilim sürdü.

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı mücadelede taraftarların tepkisine küfürlerle cevap veren Younes Belhanda'ya sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Beşiktaş deplasmanında takımlarının yanında yer alan Galatasaray taraftarı, maç öncesinde tüm oyuncuları tek tek çağırırken, Belhanda'yı çağırmadı. Belhanda Real Madrid maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve taraftardan özür dilemişti.

Real Madrid maçında taraftarın tepkisini çeken ve oyundan alınırken ıslıklanan Belhanda, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de kendisine yer buldu.