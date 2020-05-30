Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.