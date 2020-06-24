Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Gaziantep FK müsabakasında sportmenliğe aykırı davranış sebebiyle takım halinde PFDK’ya sevk edildi. Öte yandan PFDK’dan yapılan bir diğer açıklamada ise ligde 28. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor müsabakası ile ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları şu şekilde:
"MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Önder Akdoğan'ın 19.06.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 10/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Yukatel Denizlispor Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/a. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu Hikmet Karaman'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Cumali Dağhan'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 5/4 maddesi uyarınca ve"sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Sinan Pektaş'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Murat Alpay'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Batuhan Gökbulut'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Safi Nafi Büker'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Galatasaray Kulübü'nün 21.06.2020 tarihinde oynanan Galatasaray -Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Fraport-Tav Antalyaspor Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan Fraport-Tav Antalyaspor-Çaykur Rizespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 5/15 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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