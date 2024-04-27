Galatasaray Sutopu Takımı LEN Challenger Kupası'nda şampiyon!

Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası final rövanşında Litvanya ekibi AVK Triglav'ı 19-13 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul'daki ilk maçı da 14-6 kazanan Galatasaray, LEN Challenger Kupası'nı müzesine götürdü.

Slovenya'nın Kranj kentinde oynanan mücadelede AVK Triglav'a konuk olan sarı-kırmızılılar, 19-13'lük skorla galip geldi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, LEN Challenger Kupası’nı kazanan Galatasaray Erkek Sutopu Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"LEN Challenger Kupası finali rövanş maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımını mağlup ederek LEN Challenger Kupası’nı kazanan Galatasaray Spor Kulübü Erkek Sutopu Takımı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği bulunan sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum. Namağlup şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü Erkek Sutopu Takımının başarılarının devamını diliyorum."