Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

TAKIMDA EKSİK YOK

Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kaleci Fernando Muslera ve savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın tedavilerinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılılar hafta içinde tam takım olarak çalıştı.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed yarın kart görmeleri durumunda 29. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.