Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.
Giresunspor ise TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takım ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.
GİRESUNSPOR İLE 13. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.
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