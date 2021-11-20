Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.
Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.
BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki derbide görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.
İÇ SAHADAKİ SON ÜÇ MAÇI DA KAZANDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı.
Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor.
Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed
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