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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süper Lig'de 67. sezonuna çıkıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Lig'de 67. sezonuna çıkıyor

        Süper Lig'de 24 şampiyonluk yaşayan Galatasaray kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. İşte Galatasaray'ın 67 sezonluk lig karnesi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:46
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        Galatasaray'ın Süper Lig karnesi!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla lig tarihinde 67. sezonuna girecek.

        Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 24 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

        Ligdeki en kötü derecesi 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

        Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 196 maçta 1254 galibiyet, 544 beraberlik, 398 yenilgi yaşarken, 3 bin 898 gol atıp, kalesinde 1932 gol gördü.

        Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

        O G B M A Y Puan
        38 33 3 2 92 26 102

        En iyi derecesi: Şampiyon (24 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024

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        En kötü derecesi: 13. (2021-2022)

        En iyi sezonu: 2023-2024

        O G B M A Y Puan
        38 33 3 2 92 26 102

        En kötü sezonu: 1979-1980

        O G B M A Y Puan
        30 8 13 9 28 26 29

        En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 33 galibiyet)

        En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

        En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

        En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3)

        En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

        En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

        En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

        En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

        En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

        En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol)

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

        En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

        En iyi gol averajı: 2023-2024 (artı 66) (92-26)

        En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

        Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

        Sezon Derecesi O G B M A Y Puan
        1959 2. 16 8 6 2 19 11 22
        1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58
        1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60
        1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57
        1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67
        1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42
        1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39
        1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42
        1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41
        1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36
        1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46
        1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30
        1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42
        1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42
        1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47
        1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35
        1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38
        1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37
        1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33
        1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38
        1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41
        1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29
        1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34
        1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32
        1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44
        1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44
        1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36
        1985-86 2. 36 20 16 57 20 56
        1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54
        1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90
        1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69
        1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63
        1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64
        1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60
        1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66
        1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70
        1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69
        1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68
        1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82
        1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75
        1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78
        1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79
        2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73
        2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78
        2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77
        2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54
        2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76
        2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83
        2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56
        2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79
        2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61
        2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64
        2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46
        2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86
        2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71
        2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65
        2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77
        2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51
        2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64
        2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75
        2018-19 Şampiyon 34 20 9 5 72 36 69
        2019-20 6. 34 15 11 8 55 37 56
        2020-21 2. 40 26 6 8 80 36 84
        2021-22 13. 38 14 10 14 51 53 52
        2022-23 Şampiyon 36 28 4 4 83 27 88
        2023-24 Şampiyon 38 33 3 2 92 26 102

        2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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