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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı

        Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:02
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        Galatasaray'da ayrılık
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş’a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan genç futbolcu, Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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