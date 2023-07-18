Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu sonunda 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Avusturya kampını Strum Graz'a karşı oynayacağı hazırlık maçıyla noktalıyor. 27 Haziran'da yeni sezon çalışmalarına başlayan ve şu ana kadar oynadığı maçların 1'ini kaybedip 1'inde berabere kalan ve 2'sini kazanan sarı kırmızılıların Strum Graz karşılaşmasına ilişkin detayları bir araya getirdik...
- 1
Galatasaray Strum Grazhazırlık maçı için artık nefesler tutuldu. Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme karşılaşmalarına hazırlanan sarı kırmızılılar, 5. hazırlık maçında bu kez köklü Avusturya temsilcisi Strum Graz ile kozlarını paylaşacak. İşte, yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu'nun da oynaması beklenen Galatasaray Strum Graz maçına dair bilgiler...
- 2
GALATASARAY STRUM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ınStrum Graz ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 18 Temmuz Salı günü saat 19:30'da oynanacak.
Mücadelenin "Galatasaray YouTube Katıl" ve GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
- 3
GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürüyor.
-
- 4
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.
- 5
GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.