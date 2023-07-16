Galatasaray Strum Grazhazırlık maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. Süper Lig'de 3 yıllık bir aranın ardından 23. kez şampiyonluğunu ilan eden ve bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi 5. hazırlık maçında bu kez Avusturya ekiplerinden Strum Graz ile karşılaşacak. İşte, son olarak Aqvital FC Csakvar'ı 4-2 mağlup eden Cimbom'un yeni hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...