UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İskoç ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Galatasaray St. Jhonestone maçı ile ilgili bilgiler...



GALATASARAY ST. JOHSNTONE MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi eleme turu Galatasaray St. Johnstone maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de çalacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.