Galatasaray, Avrupa Ligi 3. tur ön eleme turunda İskoçya ekibiSt. Johnstone ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği GalatasaraySt. Johnstone maçı ile ilgili ayrıntılar...



GALATASARAY ST. JOHSNTONE MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi eleme turu Galatasaray St. Johnstone maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de çalacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.