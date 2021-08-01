Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ağırlığı U-19 oyuncularından kurulu takım ile 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.