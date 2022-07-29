DHA

Sarı-kırmızılı kulüpte 7 kişiden oluşan Sportif A.Ş. yönetim kuruluna 2'nci başkan Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan spor anonim şirketlerine gelen yazsı sonrasında bağımsız üye sayısı 3'e yükseltildi. Dursun Özbek, bu gelişme sonrasında 3 bağımsız üye olarak Burak Elmas döneminde görev alan Nihat Kırmızı, Ural Aküzüm ve Murat Tacir'i bağımsız üye olarak atandı. 7 kişiden oluşan Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu şirket ana sözleşmesindeki 3 yıllık süre gereğince 2025'e kadar görev yapacak.