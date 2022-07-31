AA

Erden Timur, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi ve yeni arazi alımı konusunda genel kuruldan yetki istediklerini aktardı.

Galatasaray Adası'nı 26 günde yenileyerek üyelerin hizmetine sunduklarını aktaran Timur, burada yeni alanlar inşa etmek için de yetki istediklerini ifade etti.

Galatasaray Adası'ndaki yeni inşaat alanlarının maliyetinin yaklaşık 75 milyon lira olacağını anlatan Timur, bunu Florya ve Mecidiyeköy projelerinden gelecek kaynakla yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Florya arazisine yapmayı planladıkları konut projesinin çok olduğunu belirten Timur, burada Emlak Konut'a ait olan 40 dönümü satın almayı düşündüklerini aktardı.

Erden Timur, Florya'da Galatasaray'ın 20 dönümlük payıyla 60 dönüme yapacakları konut projesinden, arsa ve inşaat maliyetlerini çıkardıktan sonra 7 milyar liranın üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Timur, Mecidiyeköy'deki binayı rezidans haline getirdikten sonra konut olarak satışa sunmayı planladıklarını ve buradan yaklaşık 1 milyar liralık gelir beklediklerini kaydetti.

Kemerburgaz'daki yeni tesisleri 2024 yılında bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Timur, buranın 470 milyon lira olarak hesapladıkları finansmanını Florya projesinden sağlamayı planladıklarını söyledi.

Erden Timur, Florya ve Mecidiyeköy projelerinden elde edecekleri gelirlerle Ege ve Marmara bölgelerinde, İstanbul'a yakın yerlerde kulübe yeni arsalar kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Projelerden elde ettikleri gelirlerin bir fona aktarılacağını bildiren Timur, yönetimlerin sıkı bir denetim sonucunda bu fondan yararlanabileceğini de sözlerini ekledi.