Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından pozisyon sonlandırma üzerinde durulduğu bildirildi.

İdmanın yarı sahada gruplar halinde baskı ve atak sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.