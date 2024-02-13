Galatasaray

LİGDE 13 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Prag ekibi, 13 kez ile Çekya Ligi’nde en fazla şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Ligde ilk iki şampiyonluğunu 1993-1994 ve 1994-1995 sezonlarında elde eden bordo-beyazlılar, 1996-1997 sezonundan itibaren üst üste 5 kez şampiyon oldu. Ligde 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2009-2010 ve 2013-2014 sezonlarını da şampiyon tamamlayan Sparta Prag, son şampiyonluğunu ise geçen sezon elde etti.