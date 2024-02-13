Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı play-off turu maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam ediyor. Zorlu maç öncesinde, "Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray - Sparta Prag maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçı kapsamında Sparta Prag’ı konuk edecek. Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nden devam eden sarı kırmızılılar Sparta Prag engelini geçerek çeyrek finale yükselme hesapları yapıyor. Peki, "Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
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GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçı kapsamında Sparta Prag’ı konuk ediyor.
Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45’de başlayacak.
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GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Sparta Prag maçı Exxen üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Rövanş mücadelesi ise 22 Şubat’ta Çekya’da oynanacak.
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GALATASARAY'DA SON DURUM
UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a 3 oyuncusundan müjdeli haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Sakatlığı bulunan bir diğer isim Hakim Ziyech ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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PRAG, AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU 10 PUANLA İKİNCİ TAMAMLADI
Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile birlikte yer aldığı A Grubu’nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmeye hak kazandı. Sparta Prag ise UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile birlikte mücadele ettiği C Grubu’nu 10 puanla Rangers’in ardından ikinci sırada bitirerek play-off turuna yükseldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KOPENHAG'A ELENDİLER
Çekya temsilcisi Sparta Prag, geçtiğimiz sezon Çekya Ligi’ni 68 puanla şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Kopenhag ile karşı karşıya gelen bordo-beyazlılar, ilk maçta golsüz berabere kaldığı rakibine ikinci müsabakada penaltılar sonucu 4-2 yenilerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kaldı. Play-off turunda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşan bordo-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibini ikinci maçta sahasında 4-1 yenerek gruplara katıldı.
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ÇEKYA LİGİ'NDE LİDER
Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag, 19 haftası geride kalan Çekya Ligi'nde 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sparta Prag, ligde oynadığı son 6 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-beyazlılar, ligdeki son 6 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
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LİGDE 13 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Prag ekibi, 13 kez ile Çekya Ligi’nde en fazla şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Ligde ilk iki şampiyonluğunu 1993-1994 ve 1994-1995 sezonlarında elde eden bordo-beyazlılar, 1996-1997 sezonundan itibaren üst üste 5 kez şampiyon oldu. Ligde 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2009-2010 ve 2013-2014 sezonlarını da şampiyon tamamlayan Sparta Prag, son şampiyonluğunu ise geçen sezon elde etti.