BELHANDA'NIN MENAJERİ KONUŞTU: "TALİPLERİ VAR!"

Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, Radyospor'a konuştu ve Belhanda'nın transfer durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Faslı yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiren D'Avila, "Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleri Al Hilal ve Al İttihad onu transfer etmeyi çok istiyor. Monaco'nun hala onunla bir ilgisi var" dedi.