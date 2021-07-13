21 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor! Sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir isim geldi. Galatasaray, PSG'nin sol beki Layvin Kurzawa'ya talip oldu.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray ile PSG arasında Layvin Kurzawa pazarlıkları başladı. İki kulüp arasında satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden transferin çok yakın olduğu ancak henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.

Galatasaray'ın bu transferde çok aceleci olduğu ve birkaç gün içinde imzaları atmak istediği de vurgulandı.

15 TEMMUZ İLK, 20 TEMMUZ SON BİLDİRİM

Galatasaray, PSV Eindhoven ile 21 Temmuz Çarşamba 22.00'de karşılaşacak. 15 Temmuz gecesine kadar UEFA'ya kadro bildirimi yapacak olan Galatasaray, maçtan 24 saat öncesinde ise bu kadroya 2 yeni transferini ekleyebilecek.

PSG'YE 25 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Monaco altyapısından yetişen Layvin Kurzawa, Ağustos 2015'te 25 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Profesyonel kariyerinde 247 maça çıkan 28 yaşındaki Polonya asıllı Fransız sol bek, 22 gol atıp 32 asist yaptı. Geçen sezon ise 27 resmi maça çıkan Kurzawa, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nın da formasını 13 kez giyen Kurzawa, 1 asist yaptı.