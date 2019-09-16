Galatasaray, Socios.com ile iş birliği yaptı

16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Kulübü, blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, Roma ve Atletico Madrid gibi takımların da yer aldığı mobil uygulama Socios.com'a katılan ilk Türk kulübü oldu.
Socios.com, "taraftar tokenı" olarak bilinen dijital varlıklara sahip olma seçeneği sunacak ve taraftarların kulüple daha yoğun etkileşime girmesine imkan sağlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Socios.com aracılığıyla yapılacak oylamalara katılarak kulüple ilgili kararlarda söz sahibi olma imkanı elde edecek.
Uygulama ayrıca düzenlenecek yarışmalarda ödül kazananlara özel ayrıcalıklar sunacak.
"Galatasaray Taraftar Tokenı", "Fan Token OfferingTM" adlı bir işlem vasıtasıyla 2020'nin ilk çeyreğinde Socios.com üzerinden satın alınabilecek. Galatasaraylılar, bu blokzincir sistemi üzerinden aynı zamanda Socios.com'un kendine ait "tokenı" olan dijital para niteliğindeki Chilizi (CHZ) de kullanabilecek ve kriptopara borsaları üzerinden doğrudan uygulama-içi dijital cüzdanlarına aktarabilecek.
ACAR: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Socios.com ile yapılan ortaklık hakkında konuşan yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, "Galatasaray olarak Socios.com projesine katılmaktan ve bu heyecanlı yolculuğa başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni iş birliği taraftar etkileşimi ve küresel taraftar kitlemize erişimimiz açısından bizim için yeni bir fırsatlar dünyası oluşturacak olmakla birlikte dijital dönüşüm stratejimizin de bir diğer önemli kilometre taşı olacak." ifadelerini kullandı.
Socios.com CEO'su ve kurucusu Alexandre Dreyfus ise şunları kaydetti:
"Türkiye'nin dijital yatkınlığının yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yılın başlarında yayınlanan bir Statista raporuna göre Türkiye, kriptopara birimleri dahil olmak üzere dijital inovasyonları ilk benimseyen ülkelerden biri. Ayrıca, Türkiye'deki futbol taraftarlarının da dünyanın en coşkulu taraftarları arasında olduğunu biliyoruz. Ürünümüz, Türk halkının bu iki tutkusunu bir araya getiriyor. Türk futbol dünyasının devi Galatasaray'la iş ortaklığına giderek milyonlarca taraftarına "Taraftar Tokenları" sunmaktan mutluluk duymaktayız. Bu ortaklık, kriptopara birimlerini ve Chiliz'i tüm dünyadaki milyonlarca taraftarın kullanımına sunmak yönünde atılmış dev bir adımı daha temsil etmektedir."
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