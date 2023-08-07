Galatasaray, Slovenya’ya gitti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın Olimpija Ljubljana’nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadele için bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakla Slovenya’ya hareket etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu, Ljubljana maçı öncesi Stozice Stadı’nda TSİ 20.30’da basın toplantısı gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılıların TSİ 21.00’de yağacağı antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana mücadelesi kamp kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Cedric Bakambu."