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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:45
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        Aslan'da Sivas maçı mesaisi
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        Trendyol Süper Lig’de averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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