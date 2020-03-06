Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alan oyunlarıyla devam edilen antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı takım, idmandan sonra Sivas'a gidecek ve kampa girecek.