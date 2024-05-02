Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        52
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        48
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:25 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da Sivas mesaisine devam!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Balkon çökünce 6 katlı bina tahliye edildi
        Balkon çökünce 6 katlı bina tahliye edildi
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Habertürk Anasayfa