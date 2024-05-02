Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.